Tagliere di salumi con salse e confetture

Dopo questa parentesi, proviamo ad allestire un bel tagliere con salumi, pane, frutta, formaggi, salse (o confetture) e del vino.

Come salumi scegliete della mortadella, del prosciutto crudo, del prosciutto cotto, della bresaola, della pancetta e del salame.

Come frutta potrete usare delle pere (si sposano a meraviglia con mortadella e bresaola), della frutta secca (ottime con la pancetta), dei fichi (perfetti col prosciutto crudo), dei kiwi (ottimi con il salame) e dell’ananas (da abbinare al prosciutto cotto).

Come pane pansare a delle rosette (da abbinare con la mortadella, ma sono ottime anche con gli altri salumi), dei panini al latte (si sposano bene con la bresaola), del carasau (pancetta, ma anche prosciutto crudo) e della baguette (si sposa con praticamente tutti i salumi).

Per quanto riguarda le salse e le confetture inserisci una confettura di mela cotogna (per il prosciutto crudo), della senape (per prosciutto cotto e salame), del pesto di rucola (perfetta con la bresaola), della salsa alle noci (mortadella) e della mostarda di melone (da abbinare alla pancetta).

Passiamo ai formaggi: pecorino di Norcia (con la mortadella), Parmigiano Reggiano (con il salame), Bleu (con il prosciutto cotto), Montasio (con il prosciutto crudo), mozzarella (con la bresaola ma anche con la mortadella) e gorgonzola (con la pancetta).

Infine il vino: potrai scegliere un bianco, un rosso e un rosato, in modo da non scontentare nessuno e abbinare bene tutti i sapori. In questo caso opta per un Vermentino, un Carignano e un Monica rosato.

