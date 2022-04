Piano di Sorrento, palo pericolante in Via Nastro Azzurro. Nessuno interviene

Piano di Sorrento. In Via Nastro Azzurro, nei pressi del Ristorante “La Rosa”, è stata segnalata la presenza di un palo pericolante e che potrebbe cadere da un momento all’altro mettendo a rischio l’incolumità di chi si dovesse trovare malauguratamente a transitare in quel momento considerato che ci troviamo in una delle strade che vede ogni giorno passare centinaia di veicoli.

Il palo si trova, infatti, propri ai margini della carreggiata stradale e rappresenta un potenziale pericolo che andrebbe al più presto rimosso con la messa in sicurezza dello stesso. Nonostante le varie segnalazioni al momento nessuno è intervenuto e continua quindi a sussistere una situazione di pericolo.