Piano di Sorrento, oggi torna la “Rappresentazione Storica della Passione e Morte di Gesù”. Ecco il percorso dalle 19,30

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Torna finalmente la 37esima edizione della “Rappresentazione Storica della Passione e Morte di Gesù” che, dopo due anni di fermo forzato a causa della pandemia, tornerà a percorrere le strade cittadine tra emozione e voglia di rinascita. Il pensiero va all’indimenticabile Antonio Irolla , con la famiglia che continua questa tradizione “C’è tanta emozione quest’anno”, ci spiega Peppe Locria una delle anime della manifestazione .

I figuranti si riuniranno alle 17 all’Istituto Nautico

L’appuntamento è per Mercoledì Santo ed il corteo seguirà il seguente percorso:

– Partenza alle ore 19.30 dall’Istituto Nautico “Nino Bixio”

– Via Santa Teresa

– Piazza delle Rose

– Via delle Rose

– Via Ripa di Cassano

– Via Ciampa

– Via delle Rose

– Piazza Mercato

– Corso Italia

– Via Cavottole

– Parcheggio Cavottole ove si terrà il Processo

– Corso Italia

– Piazza Cota

– Via Casa Rosa

– Via Bagnulo

– Corso Italia

– Parcheggio Via Cavottole ove avverrà la Crocifissione e la Deposizione nel Sepolcro.