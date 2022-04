Piano di Sorrento: oggi la Giornata della Prevenzione per visite e consulenze gratuite con i professionisti del territorio. Viviana Colombi Evangelista, presidente del Rotaract Club Sorrento per l’anno 2021-2022, ci ha raccontato della bella iniziativa organizzata per questa mattina, domenica 3 aprile 2022, a Piano di Sorrento insieme al Rotary Club Sorrento. Si tratta della Giornata della Prevenzione, finalizzata alle visite ed alle consulenze gratuite.

“Ci sono vari specialisti del territorio a disposizione della comunità peninsulare per offrire visite e consulenze gratuite fino alle 14 in Piazza Cota”, ci ha detto.

“I giovani vanno sempre appoggiati e quando le loro iniziative sono valide come questa non potevamo tirarci indietro – ha continuato il presidente del Rotary -. Abbiamo dato tutto il nostro supporto chiedendo le autorizzazioni e mettendo a disposizione i nostri professionisti”.

Dunque oggi, domenica 3 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, in Piazza Cota, sarà possibile usufruire di visite specialistiche in cardiologia, otorinolaringoiatria, oculistica, odontoiatria e medicina di base.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Piano di Sorrento, è promossa da Rotaract Club Sorrento, insieme al Rotary Club Sorrento , nell’ambito del progetto di Club “It’s so nice to be healthy”.

Saranno presenti i seguenti specialisti:

dott. Vincenzo Iaccarino, cardiologo;

dott. Tullio Tartaglia, otorino;

dott. Claudio de Vito, odontoiatra;

dott. Rosario Bidello, medico di base;

dott. Salvatore Russo, oculista.