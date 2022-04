Piano di Sorrento: nasce il progetto “Nuove abitudini sportive contro la sedentarietà dopo il Covid”.

Progetto N.A.S.C. “NUOVE ABITUDINI SPORTIVE CONTRO LA SEDENTARIETA’ DOPO IL COVID: il Comune di Piano di Sorrento ha stipulato apposito protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto, concedendo altresì il patrocinio allo stesso.

Finanziato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, promosso dall’Associazione di promozione sportiva CSAin e realizzato a Piano di Sorrento con SSD Acquaefitness a.rl. in persona del tecnico nazionale del progetto Salvatore Aiello, il progetto N.A.S.C. si propone la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di promozione dello sport come valore culturale significativo per realizzare ed incoraggiare opportunità di inclusione sociale per i soggetti vulnerabili, e di Utilizzare lo sport e l’esercizio fisico per dare una spinta fattiva alla ripartenza sociale e sportiva del Paese.

Dal 23 aprile i bambini dai 6 ai 12 anni potranno usufruire di lezioni sportive gratuite ogni sabato dalle 09.00 alle 12.00 presso il campo sportivo di Pozzopiano.

Per partecipare è necessaria la prenotazione entro venerdì 8 aprile, inviando un messaggio su whatsapp al num.: 3290154917