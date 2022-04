Piano di Sorrento, Mercoledì Santo: torna la Rappresentazione Storica. Ecco il dispositivo traffico

Piano di Sorrento. Oggi, Mercoledì Santo, torna la Rappresentazione Storica della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo organizzata dall’Associazione Culturale “Rappresentazione Storica 84’”.

Al fine di garantire il tranquillo svolgimento della manifestazione il Comune di Piano di Sorrento – con Ordinanza n. 31/2022 – istituisce per il giorno 13.04.2022:

– dalle ore 13.30 alle ore 24.00 il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in Via Cavottole (area parcheggio) Via Santa Teresa

– dalle ore 18.00 alle ore 24.00 il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in Corso Italia (dall’intersezione con Via Bagnulo e fino a Via Cavottole), Via Ripa di Cassano (dall’incrocio con Via delle Rose fino a Via Ciampa), Via delle Rose (dall’intersezione con Via Mercato fino al Corso Italia), Via delle Rose (slargo antistante Via Mariano Maresca)

– a partire dalle ore 19.30 il divieto di transito al momento del passaggio della processione e fino a cessato bisogno, ai veicoli circolanti sulle seguenti strade: Via Santa Teresa, Via delle Rose, Via Ripa di Cassano, Via F. Ciampa, Via C. Amalfi, Corso Italia, Via Cavottole, Piazza Cota, Via Casarosa, Via Bagnulo.Ove occorra il traffico proveniente da Meta e diretto a Sant’Agnello-Sorrento potrà essere deviato lungo Via Cavone – Via dei Platani – Via Mortora San Liborio.

E’ fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli, durante il passaggio della processione, di rispettare tutte le segnalazioni ed i divieti che verranno disposti a cura del Comando di Polizia Municipale per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

Durante le rappresentazioni all’interno del Parcheggio Cavottole (Processo e Crocifissione), è fatto obbligo all’organizzazione del rispetto, a mezzo di proprio personale, di disciplinare l’afflusso ed il deflusso delle persone rispetto alla capienza dell’area.