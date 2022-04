Piano di Sorrento, Luigi Irolla prepara la “Rappresentazione Storica” nel ricordo del papà Antonio

Piano di Sorrento si appresta a rivivere la grande emozione della “Rappresentazione Storica della Passione e Morte di Gesù” giunta alla sua 37esima edizione. Finalmente il 13 aprile, Mercoledì Santo, il corteo tornerà a percorrere le strade cittadine anche se con qualche modifica rispetto alla tradizione per rispettare le norme di sicurezza imposte dalla pandemia. Non ci saranno i quadri viventi a Villa Fondi ed il “Processo” che tradizionalmente si svolgeva in Piazza Cota quest’anno sarà ambientato nel Parcheggio delle Cavottole che permette un maggior controllo degli ingressi al fine di evitare assembramenti.

Abbiamo incontrato Luigi Irolla, figlio del compianto Antonio Irolla, fondatore di questa processione tanto amata dai carottesi e non solo. Luigi è intento negli ultimi preparativi e confessa di essere rimasto piacevolmente colpito dalle tante adesioni di coloro che desiderano partecipare alla Rappresentazione. E quest’anno ci sarà sicuramente un elemento in più a rendere unico questo appuntamento che manca oramai da due anni. Sarà, infatti, la prima Rappresentazione senza Antonio Irolla anche se siamo certi che Mercoledì Santo lo vedremo attraverso gli occhi del cuore percorrere le strade della città in costume d’epoca, con il suo sguardo austero ed il suo passo deciso.

Sarà un Mercoledì Santo di emozione, passione, lacrime e ricordi. Un appuntamento assolutamente da non perdere.

Il corteo seguirà il seguente percorso:

– Partenza alle ore 19.30 dall’Istituto Nautico “Nino Bixio”

– Via Santa Teresa

– Piazza delle Rose

– Via delle Rose

– Via Ripa di Cassano

– Via Ciampa

– Via delle Rose

– Piazza Mercato

– Corso Italia

– Via Cavottole

– Parcheggio Cavottole ove si terrà il Processo

– Corso Italia

– Piazza Cota

– Via Casa Rosa

– Via Bagnulo

– Corso Italia

– Parcheggio Via Cavottole ove avverrà la Crocifissione e la Deposizione nel Sepolcro.