Piano di Sorrento, Luigi Iaccarino ricorda con affetto Luca Mormile: “Gli artisti hanno il cuore più vicino a Dio”

Piano di Sorrento. Oggi la città piange la scomparsa di Luca Mormile, amato e benvoluto da tutti per la sua bontà ed il suo dolce sorriso. Condividiamo il commosso ricordo di Luigi Iaccarino, ex sindaco carottese: «A LUCA, alla sua arte al suo cuore… Sono sempre più convinto che gli artisti sono persone che hanno il cuore più vicino a Dio. Essi infatti sono colmi di una sensibilità divina, che li attrae al bello e che permette loro di vedere una sfumatura di luce anche nell’oscurità della notte, di riuscire a trovare interesse ed ispirazione anche dalle cose più semplici. Ed è proprio grazie a questo dono speciale che riescono a loro volta a creare il bello qui sulla terra che riporta l’impronta di Dio.

LUCA è uno di questi.

Ho avuto la fortuna e la grazia di poter collaborare con lui nell’esperienza decennale de “La via della Croce” che si realizza in Meta, il lunedì santo, di ogni 2 anni.

Si confrontava con me su come pensavo dovessero essere realizzate le scenografie del Pretorio o quella del Sinedrio e dopo un veloce scambio di idee nei suoi occhi chiari, in un attimo, balenava il guizzo di una trovata geniale che dopo pochi giorni realizzava e davanti alla quale rimanevo sempre incantato e soddisfatto per tanta precisione e bellezza. Se poi qualcosa non corrispondeva al progetto da me pensato, egli me lo sapeva leggere subito negli occhi, sottolineandolo lui a me: “La prossima volta cambieremo quel particolare che forse non va”. Anche questa è esempio di sensibilità e senso della collaborazione. Molti hanno avuto la fortuna di viverlo sotto molteplici altri nobili aspetti e carismi, io amo ricordarlo grazie alla sua arte, che ci ha permesso di celebrare qui in terra la bellezza di una grande Paternità, quella del nostro Dio».