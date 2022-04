Piano di Sorrento, l’invito dell’Arciconfraternita Santissima Annunziata a vivere le Processioni con solennità ed in sicurezza

Piano di Sorrento. La Venerabile Arciconfraternita della Santissima Annunziata si prepara al Giovedì Santo ed il Priore ed il Governo invitano tutti a vivere le Processioni con “solennità” e in “sicurezza”: «La possibilità che ci è stata data di “tornare a camminare in strada” con i nostri cortei di incappucciati è una “Grazia” che dobbiamo saper meritare. In questo delicato momento, considerata l’attuale situazione pandemica e la voglia di ognuno di tornare a una sorta di “normalità” ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO!

RACCOMANDIAMO ai partecipanti alla processione di attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute e di vivere questo momento come una occasione di preghiera personale “in cammino”.

A coloro che guarderanno le processioni ricordiamo che non sono uno spettacolo, ma una testimonianza di Fede, non sono una sfilata, ma un cammino di uomini e donne in preghiera.

VI CHIEDIAMO di favorire il clima di raccoglimento, di accompagnare con il silenzio il cammino degli incappucciati e di rispettare tutte le norme vigenti quali: evitare assembramenti, mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina anche all’aperto, rimanere a casa in caso di presenza di sintomi associabili al Covid.

Inoltre si raccomanda di offrire la massima collaborazione ai Cerimonieri e alla Forze dell’Ordine e di distribuirsi lungo il percorso della Processione evitando di creare assembramenti».