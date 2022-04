Piano di Sorrento, lavori sul Corso Italia e via Dei Platani: modifiche alla circolazione

– Via Mortora San Liborio – dall’intersezione con Corso Italia fino a Via Legittimo: dalle ore 18.00 del 07.04.2022 alle ore 06.00 del 08.04.2022 – divieto di transito per tutti i veicoli eccetto i servizi pubblici di linea nonchè autobus e autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 t. per i quali è istituito il senso unico in direzione Napoli. I veicoli leggeri provenienti da Sant’Agnello e diretti a Meta-Napoli obbligo di svolta a sx in Via San Sergio.