Piano di Sorrento: lavori a Mortora e disagi per il traffico

La località Mortora di Piano di Sorrento è in tilt per alcuni lavori che si stanno svolgendo sull’omonima strada. Gli operai in foto si trovano proprio al centro dello spartitraffico che divide via Dei Platani e via Mortora, proprio dinanzi alla Chiesa. L’intervento riguarda probabilmente la riqualificazione dell’aiuola che funge da rotatoria e smista le auto tra via Mortora, via Dei Platani e via S. Andrea. I lavori hanno generato lievi disagi alla circolazione veicolare che, ricordiamo, dalle 18 di oggi subirà ulteriori rallentamenti a causa di altri interventi in programma. La ditta incaricata ad eseguire i lavori di rifacimento del manto stradale ha espresso la necessità di istituire alcuni difetti in Via Mortora San Liborio nel tratto dall’intersezione con Corso Italia e Via Legittimo a partire dalle ore 18.00 di oggi, giovedì 7 aprile, richiedendo l’interdizione del traffico in tali strade.