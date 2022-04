Piano di Sorrento, la solidarietà al popolo ucraino con l’aiuto del Dott. Francesco Somma

La guerra in Ucraina ha messo in ginocchio la popolazione ed in tanti si stanno impegnando per fornire aiuti materiali ad un popolo che oramai non possiede più nulla e che è stato costretto ad abbandonare le proprie abitazioni e la propria terra per sfuggire alla morte. Anche a Piano di Sorrento non mancano le iniziative di solidarietà. A questo proposito abbiamo incontrato il Dott. Francesco Somma, artefice di un nobile gesto: «La guerra in Ucraina ha colpito tutti essendo alle porte dell’Europa, che vede coinvolte anche persone che conosciamo essendoci molte badanti che vivono lì. Popolazioni che avevano uno stile di vita del tutto simile al nostro e che all’improvviso hanno perso tutto. Insieme alle mie collaboratrici abbiamo deciso di devolvere l’incasso di una giornata alla popolazione ucraina. Abbiamo acquistato dei beni di prima necessità alimentari e non, prodotti per bambini ed anche per gli amici a quattro zampe».

A collaborare a questa lodevole iniziativa anche Giuseppe Coppola (Photo105) da sempre impegnato nel sociale e sempre attento alle esigenze delle persone in difficoltà: «I canali a cui ci affidiamo sono la Protezione Civile Regionale che provvede allo smistamento da Napoli. Da lì con i camion ed i container si arriva ai confini della Polonia dove la Croce Rossa prende in carico i beni per poi distribuirli. Grazie alla collaborazione del Dott. Somma siamo riusciti ad avere una grande donazione anche di materiale per le sale operatorie, disinfettanti ed altre cose importantissime a livello medico».

Il Dott. Francesco Somma a tale proposito ringrazia la Casa di Cura “Trusso” di Ottaviano dove lavora e che ha coinvolto ricevendo subito una risposta positiva e la fornitura del materiale sanitario fondamentale in una simile situazione di emergenza.

Un grazie anche a Michele Gargiulo della Torrefazione Maresca che ha messo a disposizione degli spazi per la raccolta dei beni destinati al popolo ucraino.