Piano di Sorrento, la Rappresentazione Storica nel ricordo di Antonio Irolla

Piano di Sorrento. Dopo due anni torna la Rappresentazione Storica, la prima dopo il Covid e la prima senza Antonio Irolla, suo ideatore e fondatore, scomparso il 28 luglio 2019. Ed in questo giorno non poteva mancare un doveroso tributo alla sua figura che è stata impressa nei banner esposti in vari punti della città.

L’assenza di Antonio Irolla sarà, però, solo fisica perché ognuno di noi lo rivedrà con gli occhi del cuore sfilare in costume d’epoca con il suo passo austero e cadenzato. Oggi noi carottesi riviviamo l’emozione della Rappresentazione Storica ma con un nodo alla gola pensando a chi la guarderà dal cielo con quel sorriso che tutti ricordiamo con affetto. Sarà un Mercoledì Santo diverso dagli altri e con qualche lacrima in più.

(foto di Luigi Irolla)