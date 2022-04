Piano di Sorrento incontra gli studenti della Facoltà di Architettura dell’Alfred State College di New York

Piano di Sorrento. Il Sindaco Salvatore Cappiello, l’Assessore ai LL.PP. Anna Iaccarino ed il Vicesindaco Giovanni Iaccarino rendono noto che il giorno 27 aprile alle ore 10.15, presso la sala consiliare del Comune di Piano di Sorrento, il Sant’Anna Institute, in collaborazione con il Comune di Piano di Sorrento e, in particolare con l’Assessorato ai Lavori Pubblici, terrà la presentazione del progetto elaborato da otto studenti della Facoltà di Architettura dell’Alfred State College – impegnati a seguire il semestre di primavera sotto la supervisione del prof. William Dean – teso alla riqualificazione della Casa Comunale e della piazza antistante.

Il progetto rientra nei programmi di community services messi in atto dal Sant’Anna che prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti di numerose università americane – con una forte ricaduta in termini professionali ed interculturali – a sostegno della comunità ospitante e dei suoi abitanti.

L’illustrazione degli elaborati sarà a cura degli studenti del prof. Dean e sarà preceduta dagli interventi di una rappresentante del Sant’Anna Institute, del Sindaco del Comune di Piano di Sorrento e dell’Assessore ai lavori pubblici.

All’evento sono invitati gli studenti di discipline tecniche e i giovani professionisti del settore.