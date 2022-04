Piano di Sorrento, inaccettabile e pericoloso il dissesto di Via Mortora-San Liborio. Troppi gli incidenti stradali

Piano di Sorrento. La sicurezza stradale deve essere tra gli interessi preminenti di un’amministrazione comunale e viene sicuramente garantita dalla manutenzione delle varie arterie che percorrono la città, oltre che dall’installazione di adeguata segnaletica, illuminazione e dissuasori di velocità ove sia possibile installarli.

Senza timore di smentita possiamo affermare che una delle strade maggiormente pericolose sul territorio comunale di Piano di Sorrento e Via Mortora-San Liborio che presenta numerosi slivellamenti e buche che costituiscono un pericolo per gli automobilisti e, soprattutto, per chi viaggia su mezzi a due ruote. E’ innegabile che, nel momento in cui si percorre la strada alla guida di un ciclomotore o di un motociclo e ci si imbatte improvvisamente in una buca o in un dislivello del manto stradale diventa difficile non perdere l’equilibrio. Via Mortora-San Liborio, che ogni giorno viene percorsa da centinaia di mezzi, è troppo spesso teatro di incidenti stradali molti dei quali anche con conseguenze gravi.

Auspichiamo che, al più presto, si possa provvedere alla messa in sicurezza di tale arteria comunale con un rifacimento del manto stradale prima che si sia costretti a riportare la notizia di un incidente mortale.