Piano di Sorrento, in ottanta per la “Caruotto Cup”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Un nuovo torneo di calcio nella cittadina della Penisola Sorrentina

Ottanta giovani carottesi sono pronti per dare il calcio d’inizio alla prima edizione della CARUOTTO CUP 🏆: con l’asta e la presentazione ufficiale di venerdì 22 aprile, le squadre sono ormai pronte per la prima giornata del torneo.

Vi aspettiamo a partire dal prossimo 8 maggio presso i campetti di Via delle Rose per fare il tifo!

L’Assessore allo Sport Annalisa Pasquariello ed il consigliere delegato alle politiche giovanili Monica Russo: “Abbiamo creduto fin da subito a questo evento promosso dal nostro @forumdeigiovanipianodisorrento, per la sua valenza di promozione dello sport e aggregazione giovanile. Promuovere i valori delle discipline sportive significa promuovere il rispetto delle regole, la collaborazione, l’importanza della disciplina e del sacrificio, soprattutto per quanto riguarda i giovani, che rappresentano il futuro della nostra società. Un grande in bocca al lupo da parte nostra e di tutta l’Amministrazione comunale alle squadre in campo!”