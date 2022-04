Piano di Sorrento, il vicoletto nei pressi del Parco Giochi di Via delle Rose trasformato in un “bagno” a cielo aperto

Piano di Sorrento. Ci giungono segnalazioni sullo stato di degrado in cui versa il vicoletto adiacente al Parco Giochi in Via delle Rose e che conduce a Via San Michele. Troppo spesso i padroni dei cani portano i propri amici a quattro zampe in quel breve tratto stradale per fargli fare i propri bisogni ma viene utilizzato purtroppo come orinatoio a cielo aperto anche dalle persone. Il vicoletto fa parte del patrimonio del centro storico carottese ma percorrerlo è diventato impossibile per il cattivo odore che viene percepito in modo forte soprattutto nelle ore calde delle giornate.

Una situazione che ovviamente è da imputare alla maleducazione ed all’inciviltà delle persone che, con il loro comportamento, distruggono uno degli angoli caratteristici della città.