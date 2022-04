Piano di Sorrento, il dispositivo di viabilità per vivere in sicurezza le processioni del Giovedì e Venerdì Santo

Piano di Sorrento. Giovedì 14 e Venerdì 15 Aprile 2022 si svolgeranno nel territorio cittadino le Processioni Penitenziali organizzate dalle Arciconfraternite delle Parrocchie di S. Michele Arcangelo e Trinità.

Per tali motivi il Comune di Piano di Sorrento – con Ordinanza n. 32/2022 – istituisce i seguenti divieti di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli per i giorni 14 e 15 Aprile 2022:

– Corso Italia: dalle ore 17,00 del giorno 14.04.2022 alle ore 07,00 del giorno 15.04.2022 – e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 del giorno 15.04.2022;

– Piazza della Repubblica – dall’intersezione con il Corso Italia fino al civico 17 e lato opposto Pescheria: dalle ore 19.00 alle 24.00 del 15.04.2022;

– Largo Annunziata: dalle 12.00 del giorno 14.04.2022 alle ore 24.00 del giorno 15.04.2022;

– Via San Michele – zona antistante la Basilica di S. Michele, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 del giorno 15.04.2022;

– Via Carlo Amalfi: dalle 18.00 del giorno 14.04.2022 alle ore 6.30 del giorno 15.04.2022 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del giorno 15.04.2022;

– Traversa Gottola e II Trav. Bagnulo: dalle ore 02.00 alle ore 04.00 del 15.04.2022;

– Via Bagnulo dall’intersezione con via C. Amalfi fino a quella con via M. di Rosella: dalle ore 3.00 alle ore 06.30 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del giorno 15.04.2022;

– Via Bagnulo (trav. Segue numerazione – Babylandia) dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del giorno 14.04.2022;

– Via S. Teresa: dalle ore 21.00 del 14.04.2022 alle ore 07.00 del 15.04.2022;

– Via G. Maresca tratto retrostante la Chiesa della SS. Trinità: dalle ore 21.00 alle ore 24.00 del 14.04.2022;

– Via Petrulo – dall’intersezione con Rivolo S.L. fino a quella con via G. Maresca: dalle ore 21.00 alle ore 24.00 del 14.04.2022;

– Via Corbo: dalle ore 21.00 alle ore 24.00 del 14.04.2022.

E’ fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli, durante il passaggio delle più volte citate Processioni, di rispettare tutte le segnalazioni e le deviazioni che, per motivi di migliore fluidità della circolazione, dovessero essere imposte dagli Agenti addetti alla regolamentazione del traffico. Durante il passaggio delle Processioni il Corso Italia, sarà totalmente chiuso al transito veicolare dalla intersezione di via Cavone sino a quella di via Mortora S. Liborio, con deviazione del flusso veicolare, proveniente sia da monte che da valle, per altri itinerari. Quello proveniente da Napoli/Meta per S.Agnello/Sorrento – lungo via Cavone direzione monte – mentre quello proveniente dalla zona valle verrà dirottato per la stessa zona. In tutte le altre strade interessate dalle Processioni verrà disposta la sospensione del traffico veicolare per il solo tempo necessario al passaggio delle stesse, i veicoli in transito verranno deviati su percorsi alternativi.

E’ altresì vietato, durante il passaggio delle Processione sul Corso Italia, ai veicoli del servizio pubblico e di linea – sarà vietata in forma permanente la percorrenza sul Corso Italia con direzione Meta/Napoli e viceversa – (con esclusione dei veicoli di polizia e di soccorso – in emergenza).

Ai titolari di abbonamenti di sosta i giorni 14 e 15.04.2022 sarà permesso sostare in tutte le zone di sosta, anche se non ricomprese nel proprio abbonamento