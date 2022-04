Piano di Sorrento, il cordoglio delle Confraternite carottesi per la scomparsa di Luca Mormile

Piano di Sorrento è in lutto per la scomparsa dell’83enne Luca Mormile a pochi giorni dalla Settimana Santa alla quale era molto legato e che viveva con grande fede.

E non potevano mancare i messaggi di cordoglio da parte delle Confraternite carottesi.

Il Priore, il Governo, le Consorelle ed i Confratelli dell’Arciconfraternita della Santissima Annunziata «si stringono con affetto a Raffaele, Gianni e Monica e a tutta la famiglia Mormile che vivono nel dolore la scomparsa del nostro carissimo confratello e ministrante Luca. Accompagnato dalla nostra accorata preghiera, il Signore, buono e misericordioso, lo accolga tra le sue braccia nel suo ricongiungersi all’amata Angela. Il ricordo di Luca rimarrà vivo nella nostra comunità per la sua disponibilità e generosità. L’affetto che ne scaturisce possa lenire il dolore della famiglia e di quanti già ne sentono la mancanza».

Cordoglio anche da parte dell’Arciconfraternita Morte e Orazione: «Prendete l’arte, la maestria e il genio assoluto. Impastate il tutto, come si fa con il pane, con lo slancio del cuore e con una fede esemplare. Tutto questo ed ancora altro, era e sarà per sempre Luca. Grazie Maestro per aver creato quanto di più bello ha ammirato la nostra Comunità; grazie per aver arricchito in maniera così preziosa lo scandire del nostro tempo; grazie semplicemente perché alla fine risolveva sempre “Mast’u” Luca. Il Priore, il Governo e la fratellanza tutta sono vicini al Confratello Onorario Gianni, a Raffaele e Monica ed alla famiglia Mormile tutta per la nascita al cielo del Carissimo Luca».

Ed anche la Congrega dei Luigini ha voluto esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore: «Il Priore, il Governo e i confratelli tutti del pio sodalizio della B.V. Immacolata e dei Santi Nicola e Luigi si stringono attorno a Raffaele, Gianni, Monica e a tutta la famiglia Mormile, per la scomparsa del caro Luca. Il Signore lo accolga nel gaudio eterno».