Piano di Sorrento, i figli di Luca Mormile ringraziano tutti per la vicinanza nel lutto: “Ore intense queste lassù per lui”

Venerdì 1 aprile ci lasciava l’83enne Luca Mormile la cui scomparsa ha lasciato un vuoto enorme in tutta la penisola sorrentina e tanti sono stati i messaggi di cordoglio ed i sentimenti di vicinanza alla famiglia per la dolorosa perdita. E Raffaele, Gianni e Monica – figli di Luca Mormile – hanno voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini in questo triste momento e lo hanno fatto con un messaggio molto sentito: «LUCA si scusa con voi tutti, per essere partito senza avervi ringraziato ad uno ad uno per la sincera manifestazione di affetto dimostrata nei suoi confronti! Ore intense queste lassù per lui.

Ci giungono notizie che: rincorso da una schiera di Angeli, abbia per prima cosa riabbracciato la sua cara Angelina, poi, lasciata sola come sempre abbia chiesto gli si indicasse un belvedere per ammirare dall’alto la sua amata Africa.

Ritenute un po’ spoglie le porte del Paradiso, abbia acceso un “capostrada” con lampade a intermittenza tra l’incredulità di Pietro che gli reggeva la scala…

Aiutato, poi, da alcuni amici, abbia illuminato a festa “Corso Paradiso” con una serie di “arcate” colorate! Pare abbia anche chiesto al pasticciere “celeste” di preparargli subito un’infinità di tortini “beniamino”, da spedire subito sulla terra ai suoi amati bambini della Scuola San Michele.

Infine, in serata, chinatosi stanco sulle ginocchia, al cospetto di santi ed angeli, abbia dipinto a polveri colorate il più bell’altare della reposizione e si sia addormentato, non prima di aver mostrato i suoi occhi e il suo sorriso al Padre Celeste!

Un grazie ed una carezza a tutti voi.

Raffaele, Gianni, Monica Mormile».