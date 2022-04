Piano di Sorrento, grande successo della Rappresentazione Storia della ripartenza. In tanti, ai bordi delle strade, hanno accolto la Rappresentazione Storica all’interno del paese. Un successo inaspettato forse dagli stessi organizzatori che, con poche risorse, e cambi di programma ( sono saltati i quadri a Villa Fondi e il Processo a Piazza Cota, a Cavottole sia processo che crocifissione) e la decisione di farlo con pochi giorni per prepararlo, sono riusciti a fare qualcosa di eccezionale e Antonio Irolla da lassù sarà contento. E’ diventata una vera e propria attrazione, abbiamo visto anche taxi con turisti, seguita da tanti fotografi e tantissimi cittadini hanno postato ovunque. La cittadina poi senza auto era bellissima da passeggiare, Via delle Rose meravigliosa, il cielo stellato e la luna. Straordinario Peppe Locria nella sua interpretazione di Pilato, molto attuale oggi con tanta indifferenza, il popolo che preso dalle emotività, oggi dai bombardamenti dei media e delle fake news, fa la scelta sbagliata. I cavalli allenati al percorso negli ultimi giorni, ma non alla gente , che non vedevano da due anni. A differenza di quelle delle confraternite, che è un momento più classico di religiosità, questa è una vera e propria manifestazione che in altri paesi verrebbe valorizzata ed aiutata molto di più. Essa porta attrattiva a Piano, le foto diventano volano pubblicitario, anche commerciale e turistico, per attirare persone non solo durante la Rappresentazione- E’ stata probabilmente la più coinvolgente manifestazione post Covid, una ripartenza dopo due anni di lockdown da questa pandemia di coronavirus Covid – 19, che non abbiamo ancora alle spalle, che fa ben sperare per il futuro. Piano ha delle enormi potenzialità che vanno valorizzate. Ringraziamo in particolare Sara Ciocio che ha ripreso anche il dietro le quinte, c’è la truccatrice di Massa Lubrense, c’è la vestizione a Santa Teresa, nell’atrio del Nautico, le ballerine di Marilena Iacono bravissime, il Gesù scelto dal popolo calato nel personaggio e tanto altro che possono raccontare le nostre dirette.

Rappresentazione Storica Foto Annamaria Vinaccia

Foto Annamaria Vinaccia