Piano di Sorrento: frontale tra due autovetture in via Mortora San Liborio, traffico intenso. Incidente nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 22 aprile 2022, a Piano di Sorrento: due autovetture si sono scontrate in un frontale in via Mortora San Liborio, molto probabilmente a causa del maltempo. Con la pioggia, infatti, alcune strade della Penisola Sorrentina diventano davvero pericolose, in particolare questa via già molto rovinata in condizioni meteorologiche stabili.

Traffico intenso in direzione Napoli.

Seguiranno aggiornamenti quanto prima.