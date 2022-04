Piano di Sorrento ( Napoli ) . Con un post della Città di Piano di Sorrento si informa che si riapre la strada di accesso a ridosso della pasqua , una buona notizia per i carottesi finalmente

ECCO IL POST

Terminata l’apposizione della pavimentazione e avviata la messa in opera della ringhiera, con oltre un giorno di anticipo rispetto al cronoprogramma, da venerdì 15 Aprile alle ore 18.00 la strada di accesso alla Marina di Cassano sarà riaperta al transito pedonale e al traffico veicolare, con limitazioni come da ordinanza del Comandante della Polizia Municipale in pubblicazione all’Albo Pretorio (ord. n. 35 del 14 Aprile 2022).