Piano di Sorrento e Sant’Agnello , la Benedizione delle Palme, torna la gioia e la grazia insieme in piazza. Da San Michele c , alla Trinità e Mortora fino a Piazza Cota e Sant’Agnello , come in tutta la penisola sorrentina, in tanti a benedire finalmente le Palme dopo il lockdown per la Pandemia da Covid

