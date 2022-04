Piano di Sorrento, divieto di sosta sul Corso Italia per il passaggio delle processioni. Interviene il carroattrezzi

Piano di Sorrento. Questa sera la città vivrà l’emozione di vedere nuovamente sfilare lungo le strade la prima delle Processioni di questa Settimana Santa, quella della Confraternita dell’Immacolata e dei Santi Luigi e Nicola.

Sul Corso Italia è stato predisposto il divieto di sosta con rimozione forzata al fine di liberare la strada per il passaggio del corteo religioso. Nonostante i ripetuti avvisi da parte della Polizia Municipale qualcuno non ha rispettato il divieto imposto e non ha provveduto a spostare l’auto nonostante i ripetuti fischi dei Vigili. Alla fine sul Corso Italia, all’altezza del supermercato Tre Esse, è intervenuto il carroattrezzi per rimuovere forzatamente un’autovettura.

Linea dura della Polizia Municipale con un ottimo lavoro di controllo del territorio per far sì che tutto possa procedere nel migliore dei modi.