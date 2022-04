Piano di Sorrento, degrado in via Pontecorvo. La segnalazione di un lettore

Piano di Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione giuntaci da un nostro lettore: «Sono una persona residente a Piano di Sorrento in via Pontecorvo. Volevo segnalarvi il degrado in cui versa la suddetta strada ormai da quasi 3 anni. Sono quasi 3 anni che, essendo un tratto di strada disceso e pronto per crollare definitivamente, la via è stata dichiarata pericolante e quindi fra virgolette dovrebbe essere chiusa. In realtà il transito alle auto e ai pedoni è comunque consentito mentre non passa più l’autobus di linea e lo scuolabus. Le persone anziane sono costrette ad andare a prendere l’autobus alle due estremità della strada a piedi e portare buste di spesa fino a casa, Quando il tempo è buono ok, ma quando piove? Idem per i bambini che devono andare a scuola o, in alternativa, i genitori devono accompagnarli ogni giorno. Continuiamo a sentire dal sindaco continue scuse e sappiamo con certezza che sia i soldi che il progetto per la realizzazione sono a disposizione da un po’ di tempo. Quindi vorremmo sapere quanti altri secoli dobbiamo aspettare per poter ritornare alla normalità e non sentirci peggio degli abitanti del terzo mondo. La situazione attuale in cui versa la strada è di estremo pericolo perché se dovesse crollare l’asfalto mentre passa una macchina o un pedone ci sarebbe una tragedia. Prima che questo accada speriamo si riesca a risolvere questo scempio. Altrimenti il prossimo step sarà chiamare direttamente “Striscia la notizia” perché siamo veramente esausti di questa situazione».