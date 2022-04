Piano di Sorrento, da domenica 1 maggio riapre al pubblico il parco comunale di Villa Fondi ed il Museo Georges Vallet

Piano di Sorrento. Da domenica 1 maggio riaprono al pubblico il parco comunale di Villa Fondi ed il Museo Georges Vallet

L’Assessore alla cultura e Vicesindaco Giovanni Iaccarino: “E’ con vera emozione e con grande soddisfazione che posso comunicare che ritorna ad essere liberamente fruibile a tutti i cittadini quello che rappresenta uno dei patrimoni storici, artistici e culturali della nostra comunità, nonché un polmone verde della nostra Città con un enorme richiamo turistico. Dopo essere rimasta nella disponibilità dell’Asl in questi anni di pandemia quale centro vaccinale, la Villa è ritornata in uso al Comune e potrà tornare ad essere luogo di aggregazione, oltre che sede museale e di eventi”.

Il Direttore del museo Dott . Giacomo Franzese: “In virtù della volontà di collaborare con l’Amministrazione comunale alla piena restituzione alla fruizione del museo e alla valorizzazione delle collezioni , a pochi giorni dalla ultimazione dei lavori di riqualificazione degli infissi ha lavorato per la riapertura del museo in occasione del 1 maggio mentre la riapertura in toto del museo con la fruizione della intera collezione arricchita da pezzi mai esposti prima avverrà in occasione della Rolex cup”.

Il Museo sarà aperto Martedì, Giovedì e Sabato con orario 9/13.00 (ultimo ingresso 12.30) e il Mercoledì, Venerdì e Domenica con orario di apertura 13.00/18.30 (ultimo ingresso ore 18.00). Sale aperte piano terra: sala ingresso museo, n. 2 sale (adiacenti ingresso museo) con esposizione temporanea; Sale aperte primo piano: corridoio Athenaion e sala n. 2.

Villa Fondi nel corso dei prossimi mesi di maggio e giugno resterà aperta anche nei fine settimana e nei giorni festivi con orario 09.00/21.00.