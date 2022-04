Piano di Sorrento, chiuse fino al 16 aprile le rampe di Marina di Cassano. Disposta l’apertura h24 dell’Ascensore del Mare

Con ordinanza n. 169 dello scorso 30 marzo il Comune di Piano di Sorrento condeva, come richiesto dalla impresa e avallato dal Direttore dei Lavori, la proroga di 30 giorni per il completano dei lavori che interessano le rampe di Marina di Cassano in virtù di alcuni rallentamenti, discendenti dal conflitto russo-ucraino, nella rimessa del materiale necessario alla esecuzione dei lavori.

L’ultimazione dei lavori è, quindi, slittata al 5 maggio 2022 mentre la riapertura al traffico delle rampe avverrà il prossimo 17 aprile. Per tali motivi il Comune di Piano di Sorrento con Determinazione n. 176/2022 autorizza – ad integrazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale – l’ampliamento temporaneo dell’orario di esercizio dell’Ascensore del Mare che sarà attivo h24 fino al prossimo 16 aprile, fatta salva eventuale interruzione del servizio per riapertura delle rampe prima della data prefissata.

Una scelta che mira ad agevolare i residenti e chiunque necessiti di raggiungere il borgo di Marina di Cassano.