Piano di Sorrento, caos per lavori a Mortora . Sfiorata rissa per il parcheggio in Piazza Mercato. Pomeriggio da incubo in Penisola Sorrentina, non solo per il traffico. Ricordiamo che dopo Sant’Agnello c’è il semaforo per lavori a Sorrento, mentre Via Partenope per Massa Lubrense è chiusa per lavori . Lavori per la strada, migliorativi per la viabilità, appaltati dall’ex sindaco Iaccarino, ma caos per il traffico che ha ingolfato la città con episodi clamorosi, come quello avvenuto nel tardo pomeriggio che ha visto una specie di duello in piena regola per un posto auto , fra l’altro sulle strisce blu “Sto aspettando da mezz’ora e vieni a prendere il mio posto? Tanto vali come un posto auto!”, non si capiscono torti o ragioni, ma sicuramente la tensione è palpabile.