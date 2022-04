Piano di Sorrento, caos all’Ufficio Ragioneria. Torna il dottor Vincenzo Limauro

Al Comune di Piano di Sorrento l’Ufficio Ragioneria sta vivendo un momento di caos che si è deciso di affrontare con il temporaneo ritorno per un paio di giorni del ragioniere Vincenzo Limauro, attualmente impiegato presso il Comune di Sorrento dove si occupa del delicato tema dell’antiriciclaggio.

Il dottor Limauro era stato precedentemente in organico al Comune di Piano di Sorrento e con il suo ausilio si spera di far rientrare la situazione in attesa di una risoluzione definitiva.