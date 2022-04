Piano di Sorrento: auto contromano risale tutto il Corso Italia, panico tra i pedoni

Attimi di panico questa mattina a Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina. I residenti sono rimasti attoniti nel vedere un’automobile, una Volkswagen Polo nera, percorrere la strada contromano. Un guidatore/guidatrice ha risalito tutto il Corso Italia con le auto in arrivo dalla direzione opposta (che in realtà era quella giusta), gente che inveiva contro di lui/lei e panico totale. L’auto in foto si trova all’altezza di Piazza Cota, dopo aver violato il cartello “senso vietato” all’incrocio con via S. Sergio e via Mortora per poi svoltare nella stessa Piazza Cota e tornare indietro. Molti pedoni lungo il Corso Italia si sono spaventati alla vista dell’automobile che viaggiava nel senso opposto e la situazione è sfociata in un panico generale incontrollato, ma fortunatamente si è conclusa senza conseguenze disastrose.