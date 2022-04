Piano di Sorrento: auto contromano risale tutto il Corso Italia, Diego Ambruoso “Ha girato in Piazza Costa e se ne è andata”

Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina succede di tutto in questo periodo post Covid . I residenti sono rimasti attoniti nel vedere un’automobile, una Volkswagen Polo nera, percorrere la strada contromano. Un guidatore/guidatrice ha risalito tutto il Corso Italia con le auto in arrivo dalla direzione opposta (che in realtà era quella giusta), gente che inveiva contro di lui/lei e panico totale. L’auto in foto si trova all’altezza di Piazza Cota, in “senso vietato” –

Bisogna dar merito al fotografo e fotoreporter Diego Ambruoso che la ha immortalata “Stava facendo contro senso il Corso Italia quando è arrivata a Piazza Cota ha girato ed è tornata indietro” . Molti pedoni lungo il Corso Italia si sono spaventati alla vista dell’automobile che viaggiava nel senso opposto e la situazione è sfociata in un panico generale incontrollato, ma fortunatamente si è conclusa senza conseguenze disastrose.

Prendiamo le distanze dalle critiche ai vigili urbani, riportiamo il fatto di cronaca da Diego Ambruoso, al momento nessuno gli ha fatto nulla, come riferisce Diego Ambruoso, poi il Comandante Galano ci ha precisato che successivamente l’auto è stata sanzionata . Ringraziamo Diego per il suo occhio sempre vigile e lo scatto tempestivo.

(foto di Diego Ambruoso)