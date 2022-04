Piano di Sorrento: a Mortora la lavanda dei piedi per il Giovedì Santo

La vera Settimana Santa del 2022 ha inizio oggi, giovedì 14 aprile, con la tradizionale lavanda dei piedi. Papa Francesco, ad esempio, ha celebrato la Messa del Crisma nella Basilica di San Pietro questa mattina, per poi recarsi nel pomeriggio al carcere di Civitavecchia per la Messa in Coena Domini e la lavanda dei piedi ai detenuti.

Lavanda dei piedi a Piano di Sorrento

Anche a Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina, la celebrazione si è svolta molto presto sfruttando la luce del giorno. La parrocchia di Mortora ha organizzato il tutto per effettuare la lavanda dei piedi all’aperto. Una delle tradizioni alle quali assistono con grande partecipazione sia grandi che piccini.

La lavanda dei piedi nel Vangelo

Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, racconta l’episodio della lavanda dei piedi. Gesù «avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine», e mentre il diavolo già aveva messo nel cuore di Giuda Iscariota, il proposito di tradirlo, Gesù si alzò da tavola, depose le vesti e preso un asciugatoio se lo cinse attorno alla vita, versò dell’acqua nel catino e con un gesto inaudito, perché riservato agli schiavi ed ai servi, si mise a lavare i piedi degli Apostoli, asciugandoli poi con l’asciugatoio di cui era cinto.