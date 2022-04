Piano civic lab: un laboratorio per la cittadinanza attiva

L’Arci “Piano di Sorrento”, in collaborazione col forum dei giovani e col patrocinio della Città di Piano di Sorrento, promuove un “Laboratorio civico” per formare ed informare i cittadini, col fine di favorirne la partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa del proprio comune.

La crisi dei corpi intermedi, come partiti, sindacati, associazioni di riferimento e l’assenza di luoghi fisici o virtuali dove esercitare il proprio diritto alla partecipazione troppo spesso genera disinteresse, disinformazione e smarrimento.

Il Laboratorio Civico vuole essere una prima occasione per fornire strumenti utili a tutti i cittadini che vogliono capire ed esplorare il funzionamento del proprio Comune.

Il primo ciclo di corsi, speriamo di una lunga serie di corsi, prevede l’applicazione di un metodo didattico innovativo ed interattivo per approfondire i seguenti argomenti:

• Lezione 1 21 aprile: La legge elettorale nei comuni sotto i 15.000 abitanti- modalità di voto-composizione delle liste e composizione del consiglio comunale. Elegibilità ed incompatibilità

• Lezione 2 28 aprile: Gli organi del comune (Sindaco, Giunta, consiglio comunale);L’atto amministrativo – differenza tra delibera e determina. Altri atti.

• Lezione 3 5 maggio : Accesso civico generalizzato e strumenti di partecipazione popolare nel Comune di Piano di Sorrento

• Lezione 4 12 maggio : Laboratorio pratico con simulazione di partecipazione diretta

Il laboratorio sarà aperto a cittadini di tutte le età e di tutti i Comuni della penisola sorrentina, tenendo presente che gli incontri però saranno calibrati sul Comune di Piano di Sorrento, quindi con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Per i partecipanti che frequenteranno almeno 3 lezioni su 4 è previsto un attestato di partecipazione. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni civiclabpiano@gmail.com

Registrati per partecipare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-OFxE80QQmX1J-7ZVXEXGdvxyZp6BpaNfpjyTftKMBfRztg/viewform?fbclid=IwAR3xDtwHWuQmwDoVWey74KfrFnmM_gq4tGt4CpUMPVpOk0GMQzLPKteVZ80