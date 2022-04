Perfetta parità tra Sorrento e Gravina, termina 2-2 il match infrasettimanale. Allo stadio Italia arriva il Gravina per la 33esima giornata di campionato. Partita ad altissima intensità e Mister Cioffi si affida a Ripa, Tedesco e a Gargiulo; al 10′, però è già Diop, che manda incredibilmente la palla alta sopra la traversa, a far tremare la difesa rossonera. Se il Gravina fallisce l’occasione, La Monica non la sbaglia: al 18′ con una rovesciata regala il vantaggio ai padroni di casa. Grande carica per entrambe le compagini e, dopo un batti e ribatti, Chiaradia ripristina la parità: alla mezz’ora Sorrento – Gravina 1-1. Nella ripresa il difensore pugliese Gilli ed il centrocampista sorrentino La Monica, in perfetto clima da regali pasquali, commettono due erroracci che valgono due autogol. Termina in perfetta parità dunque allo Stadio Italia: match equilibrato che i ragazzi di mister Cioffi hanno tentato di vincere sul finale in tutti i modi ma che, un po’ per sfortuna, un po’ per bravura degli avversari, non ci sono riusciti.