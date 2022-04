Per il Sorrento Futsal l’imperativo è vincere. Vincere contro il Pozzuoli e sperare nella sconfitta dell’Olympique Sinope: questa è l’unica combinazione sicura che può scongiurare il pericolo del playout per il Sorrento Futsal, regalandogli la salvezza diretta. La trasferta di domani alle 15, al Palacercola, sarà di fondamentale importanza per i ragazzi di mister Breglia, che dovranno impegnarsi al 100%, guardando contemporaneamente cosa accade ad Avellino.