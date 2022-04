Penisola Sorrentina, vandali rubano specchietti alle auto e forano le ruote: la denuncia

Alcuni lettori della Penisola Sorrentina hanno contattato Positanonews per mettere in risalto una problematica che da mesi sta portando alla disperazione gli abitanti di Sant’Agnello. Nel dettaglio, ci troviamo in zona Colli Fontanelle dove i cittadini denunciano episodi di furti e vandalismo che vanno avanti da oltre un anno ai danni delle loro automobili. Le vetture parcheggiate in via Lepantine, infatti, finiscono costantemente nel mirino di alcuni malfattori che ogni settimana decidono di forare gli pneumatici e rubare gli specchietti laterali. Si tratta di episodi disastrosi e di un degrado immenso, per i quali gli abitanti del posto si sono appellati a Positanonews per sperare di poter dare rilievo a questa problematica e risolverla.