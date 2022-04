Penisola Sorrentina: si è spento Andrea Gargiulo di Sant’Agata

Dolore in Penisola Sorrentina, a Massa Lubrense, per la perdita di un concittadino. All’età di 77 anni ci lascia Andrea Esposito dalla frazione di Sant’Agata. La notizia si apprende dal blog di Lello Acone. La famiglia Esposito è in lutto, a partire dalla sua tanto amata moglie Agata, i figli Mena con Antonio, Maddalena con Benito, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti Manuele e Marta e i parenti tutti. Andrea era un uomo esemplare, oltre che splendido marito, papà e nonno. Ora si trova tra le braccia del Signore dopo una vita dedicata con tanto affetto alla famiglia e al lavoro. Il rito funebre si terrà oggi, venerdì 15 aprile alle ore 15:30, presso la Chiesa parrocchiale di Sant’Agata. Sentite condoglianze dalla redazione di Positanonews alla famiglia Esposito.