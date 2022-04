Penisola Sorrentina, mostre d’arte e laboratori: ecco come rinasce Torre la Guardia

A piccoli passi procede l’importante intervento per il recupero di Torre la Guardia a Seiano di Vico Equense. Il borgo marinaro è un viatico per la costa di Sorrento, e la valorizzazione di un patrimonio storico e culturale come la Torre è fondamentale. In base a quanto definito dal sindaco di Vico, Peppe Aiello, è stato approvato l’atto di trasferimento, l’accordo di valorizzazione e il programma per Torre la Guardia. Il sito, ricordiamo, è stato già attenzionato da mesi, se non anni, e anche recentemente con la richiesta di finanziamento attraverso fondi del Pnrr per 2 milioni di euro. Per decenni l’area dove si erge la torre è stata meta di passeggiate e gite, punto di ritrovo per chi ama stare a contatto con la natura e essere circondato da un panorama mozzafiato, fino a quando l’unico passaggio è stato sbarrato da un portone di legno. I due milioni di euro saranno investiti per il progetto che permetterà di allestire mostre d’arte e fotografiche, luoghi d’incontro per convegni e laboratori scolastici regionali a tema ambiente. Da non sottovalutare, tuttavia il potenziale paesaggistico della Torre che, con vista sul Golfo di Napoli, consentirà l’organizzazione di eventi musicali circondati da un’atmosfera unica.