“No alla guerra, Si alla Pace”. Stop the war in Ukraine. Con questo messaggio Francesca Maresca lancia un appello alla pace nel mondo. La musica è uno dei principali linguaggi per trasmettere emozioni di ogni tipo e Francesca ha deciso di farlo intonando “Adagio” (live Version), da lei definito Un Canto per la Pace nel mondo, esibendosi all’evento con la presenza di Al Bano e altri personaggi del mondo dello spettacolo come Maria Grazia Cucinotta, Ettore Bassi, Giovanni Caccamo, Giudi, Simona Molinari, Ainett Stephens, Alfredo Nocera, Federico Serra da casa Bocelli e Dan by In June da Rairadio1. Francesca è un orgoglio della Penisola Sorrentina e di Piano di Sorrento, da sempre voce dei principali spettacoli in tutta la costa di Sorrento e non solo. Sabato 23 aprile si è esibita al Premio Federico II di Brindisi, presso il Nuovo Teatro Verdi. Un evento ideato da Giulio Caforio. L’obiettivo era di valorizzare giovani imprenditori che hanno dimostrato intuito, creatività e intraprendenza, riuscendo ad emergere nel loro settore sul territorio nazionale. Il tutto, inserito in un “contenitore” ricco di danza, musica, teatro, cinema. La giuria tecnica è stata presieduta dal Presidente di ANCE Brindisi (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Angelo Contessa e sarà composta da illustri esponenti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria.