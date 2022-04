Riportiamo di seguito tutti i percorsi delle processioni della penisola sorrentina che si svolgeranno nella sera di Venerdì Santo

Sorrento – Venerabile Arciconfraternita della Morte – ore 20.30

Via Sersale – Via degli Aranci – Ospedale – Corso Italia – Piazza Tasso – Corso Italia – Via B. Capasso – Via Correale – Piazza Tasso – Via S. Cesareo – Via Tasso – Via V. Veneto – Via S. Francesco – Piazza S. Antonino – Via L. De Maio – Piazza Tasso – Corso Italia.

Al rientro, azione liturgica e benedizione con il legno della Croce

Sant’Agnello – Reale Arciconfraternita del Gonfalone dei Santi Prisco ed Agnello – ore 20.15

Traslazione del Simulacro della B.V. Addolorata dal rione Agri

Chiesa Parrocchiale – Via dei Gerani – Via F.S. Del Giudice – Via Maiano – Via San Giuseppe – Corso Italia (Largo San Biagio) – Via F.S. Ciampa – Via Iommella Grande – Via P. Zancani – Via Iommella Piccola – Via M. Lauro – Via Diaz – Vi Angri – Via Cappuccini – Via Nuovo Rione Cappuccini – Via M. Crawford – Corso Italia – Chiesa Parrocchiale

Piano di Sorrento – Arciconfraternita “Morte e Orazione” – ore 19.30

L’apertura della Processione e la Banda Musicale percorreranno le seguenti strade:

Ore 19,30 Via Carlo Amalfi, Via Bagnulo, Via Stazione, Via San Michele, Largo San Michele.

Le Statue del Cristo Morto e della Madonna Addolorata con il Miserere si inseriscono in processione.

Via Francesco Ciampa, Via Mariano Maresca, Via delle Rose, Via Ripa di Cassano, Via Madonna di Rosella, Via Bagnulo, Via dei Pini, Corso Italia, Piazza della Repubblica, Via Mercato

L’apertura della Processione (fino a Contro Fasce) percorrerà le seguenti strade:

III Traversa San Michele, Via San Michele, Largo San Michele, Via Carlo Amalfi, Largo dell’Annunziata

Le Contro Fasce e la restante parte della Processione percorreranno le seguenti strade:

Via delle Rose, Via Carlo Amalfi, Largo dell’Annunziata

Meta – Venerabile Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso e Pio Monte dei Morti con la Venerabile Arciconfraternita della SS. Immacolata – ore 20.00

Via Cesine – Piazza Santa Maria del Lauro – Via del Lauro – Via Vocale – Via Caracciolo – Via dei Cafiero – Piazza Scarpati – Via Lamma – Via Santa Lucia – Via A. Cosenza – Via C. Colombo – Corso Italia – Basilica Santa Maria del Lauro

Vico Equense – Arciconfraternita dell’Assunta e Monte dei Morti – ore 20.15

Percorso: Via Colonnelle, Via S. Sofia, Via Nicotera, Corso Filangieri, Piazza Umberto I, Corso Umberto, Via Caccioppoli, Via S. Sofia, Via Roma, Piazza Umberto I, Via Filangieri, Viale Rimembranza, Piazzale SS. Ciro e Giovanni.