Penisola sorrentina, i percorsi di tutte le processioni della notte di Venerdì Santo

Riportiamo di seguito tutti i percorsi delle processioni della penisola sorrentina che si svolgeranno nella notte di Venerdì Santo

Sorrento – Processione con Visita agli Altari della Reposizione dell’Arciconfraternita di S. Monica – ore 3.00

Via Fuoro, Vico III Fuoro, Corso Italia, Piazza Tasso, Via S. Cesaro, Via Tasso, Via V. Veneto, Via S. Francesco, Piazza Sant’Antonino, Via L. De Maio, Piazza Tasso, Via Correale, Via Rota, Via B. Capasso, Corso Italia, Via Parsano Vecchio, Via del Mare, Via Fuoro.

Sant’Agnello – Reale Arciconfraternita del SS. Sacramento e Natività di Maria Vergine della Parrocchia dei SS. Prisco ed Agnello – ore 02.30

Chiesa dell’Arciconfraternita – Corso Italia – Sottomonte – Corso Italia – Via Aniello Balsamo – Via M. Lauro – Via Iommella Piccola – Corso Italia – Via San Giuseppe – Via Maiano – Via M.B. Gargiulo – Via F.S. del Giudice – Via M.B. Gargiulo – Via Cappuccini – Belvedere dott. Paolo Castellano – Via M. Crawford – Corso Italia – Chiesa dell’Arciconfraternita

Piano di Sorrento – Arciconfraternita della Morte e Orazione – ore 2:45

Via Francesco Ciampa, Traversa Gottola, Seconda Traversa Bagnulo, Via Bagnulo, Chiesa di Santa Maria delle Grazie detta di Rosella, (Altare della Reposizione), Via Madonna di Rosella, Via Ripa di Cassano, Via delle Rose, Via S.Teresa, Chiesa di Santa Teresa (Altare della Reposizione), Via Cavottole, Corso Italia, Via Bagnulo, Via Stazione, Via San Michele, Basilica di San Michele Arcangelo (Altare della Reposizione).