Penisola sorrentina, i percorsi di tutte le processioni del Giovedì Santo

Riportiamo di seguito tutti i percorsi delle processioni della penisola sorrentina che si svolgeranno Giovedì Santo.

Sorrento – Venerabile Arciconfraternita del SS. Rosario – ore 20.30

Via Tasso, via Fuoro, Via del Mare, Corso Italia, Piazza Tasso, Via San Cesareo, Via Tasso, Via V. Veneto, Via S. Francesco, Piazza Sant’Antonino, Via L. De Maio, Piazza Tasso, Corso Italia, Via Tasso.

Sant’Agnello – Venerabile Confraternita del Sacro Cuore di Maria e San Giuseppe – Processione dei Giuseppini “Cristo Orante nel Getsemani” – ore 20.15

Santuario San Giuseppe, Via San Giuseppe, Largo San Biagio, Via Iommella Piccola, Via M. Lauro, Via Diaz, Via Don Minzoni, Corso Italia, Sottomonte, Via Cappuccini, Via Nuovo Rione Cappuccini, Via Crawford, Corso Italia, Via San Giuseppe, Santuario San Giuseppe.

Piano di Sorrento – Arciconfraternita della SS. Annunziata – ore 19.45

Uscita dei cori da Via Bagnulo 109, Via Carlo Amalfi (dove si uniranno gli Incappucciati all’altezza del Chiostro dell’Immacolata), Largo dell’Annunziata (dove la Processione si completerà), Via Carlo Amalfi, Via San Michele, Via Stazione, Via dei Tigli, Via Casa Rosa, Via Bagnulo, Via dei Pini, Corso Italia, Via Cavottole, Chiesa di Santa Teresa (Altare delle Reposizione), Piazzetta delle Rose, Via delle Rose, Via Carlo Amalfi, Via Francesco Ciampa, Traversa Gottola, Via Gottola, Via Cassano, Via Madonna di Rosella, Chiesa di Santa Maria delle Grazie detta di Rosella (Altare della Reposizione), Via Bagnulo, Via Carlo Amalfi, Basilica di San Michele Arcangelo (Altare della Reposizione)

Piano di Sorrento – Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti – ore 21-.30

Parco Petrulo, Via Petrulo, Via traversa Petrulo, Via Gennaro Maresca, Via traversa Gennaro Maresca, Via Cavottole, Chiesa di Santa Teresa (Altare della Reposizione), Via Cavottole, Vico Ponte di Mortora, Via Mortora San Liborio, Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Galatea (Altare della Reposizione), Via dei Platani, Via traversa Gennaro Maresca, Via Gennaro Maresca, Via Corbo, Via Trinità, Chiesa parrocchiale della SS. Trinità (Altare della Reposizione), piazzale della confraternita.