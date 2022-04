Penisola Sorrentina – Costiera Amalfitana: Punta Campanella alla Bit di Milano

L’Area Marina Protetta presente alla Borsa Internazionale del Turismo, una delle più importanti fiere europee del settore che ritorna in presenza dopo la pandemia.

In vetrina i gioielli delle due costiere, sorrentina e amalfitana, le proposte per un turismo green, attento all’ambiente e percorsi immersi nella natura, tra terra e mare: il campo boe alle Mortelle, le immersioni, lo snorkeling e il seawatching, escursioni via terra o in canoa. L’Amp Punta Campanella è presente alla Bit di Milano, una delle più importanti fiere del settore turistico a livello europeo. Il Parco Marino è ospitato nello stand della Regione Campania insieme alle altre meraviglie della nostra regione.

893 gli espositori totali (12% dall’estero, da 31 Paesi diversi), un ricco palinsesto di conferenze e seminari di approfondimento incentrati sul tema dell’innovazione sostenibile e intitolato “Bringing Innovation Into Travel”.

Tante proposte per vacanze all’aria aperta e a contatto con la natura, o in piccoli borghi lontani dalla folla, dove assaporare, senza fretta, arte, tradizione, buona cucina e relax.

Così la BIT 2022 si presenta all’appuntamento con Milano, accendendo i riflettori su un modo di viaggiare più consapevole, responsabile e sostenibile, che si prende i suoi tempi per scoprire anche la cultura e le tradizioni locali, oltre alla bellezza dei luoghi.

In una parola, il turismo “slow”: il protagonista, come svela l’Osservatorio della BIT, dell’estate 2022. Una stagione di ripartenza in cui le proposte naturalistiche saranno sempre più apprezzate.

” Un appuntamento molto importante al quale non potevamo mancare- il commento di Lucio Cacace, Presidente dell’Amp Punta Campanella- I primi segnali sono molto incoraggianti e ci auguriamo una stagione di ripartenza per tutti, con sempre maggiore attenzione e interesse verso un turismo sostenibile e rispettoso della natura