Penisola Sorrentina: ci lascia a 81 anni l’ex autista Mario Ciampa

La Penisola Sorrentina e la città di Meta sono state travolte dal dolore alla notizia della scomparsa di un loro concittadino. Si tratta di Mario Ciampa, che ha concluso il suo cammino terreno circondato dall’affetto dei suoi cari. Mario, ex autista, ci lascia all’età di 81 anni. Ne danno il triste annuncio i figli Saverio e Lello, la nuora Lina, gli adorati nipoti Flavia e Desiree, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti. Le esequie saranno celebrate domani, domenica 1 Maggio alle ore 17.00 nella Basilica di Santa Maria del Lauro in Meta. Dopo il rito funebre la salma proseguirà per il crematorio. La redazione di Positanonews rivolge commossa le sue condoglianze alla famiglia Ciampa.