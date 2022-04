Penisola Sorrentina, appello delle Associazioni della Filiera Turistica a Federalberghi: “Uniti per l’accessibilità ferroviaria”.

Appello delle Associazioni della Filiera Turistica della Penisola Sorrentina alla Federalberghi “Uniti per affrontare il drammatico problema di accessibilità ferroviaria della Penisola Sorrentina. Ad oggi il problema non è affrontato in alcuna sede istituzionale”

Questo il testo della comunicazione trasmessa al Presidente della Federalberghi Penisola Sorrentina Costanzo Iaccarino

Gentile Presidente

Costanzo Iaccarino

Come sa, le nostre associazioni da qualche mese hanno organizzato dei Confronti Mensili con gli Assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina, finalizzati a valutare specifiche iniziative da mettere in campo per il nostro Turismo.

Come Lei sa, auspichiamo che Federalberghi possa partecipare a tali incontri perché siamo tutti consapevoli che la Sua presenza sia importantissima per l’autorevolezza e la dimensione della associazione che Lei rappresenta.

Nell ‘ultimo incontro è emersa ancora una volta che la priorità maggiore, soprattutto in questa fase di oggettiva “ripartenza”,è rappresentata dalla situazione disastrosa dell’ accessibilità ferroviaria in Penisola Sorrentina .

Il nostro territorio ha la disperata necessità che tale assoluta priorità venga affrontata con metodo dalle Istituzioni.

Occorrono valutazioni a breve, medio e lungo periodo che si possono analizzare ed eventualmente rendere operative solo attraverso un confronto metodologico dedicato esclusivamente a tale problematica, confronto che veda protagonisti la Regione Campania, Eav, i Comuni della Penisola Sorrentina e le principali associazioni.

Un problema per essere risolto va affrontato.

Oggi tale problema non è affrontato.

Per questo Le chiediamo se Federalberghi, insieme alle associazioni che rappresentiamo, condivida di trasmettere una comunicazione al Presidente della Regione Campania De Luca nella quale chiedere l’istituzione di un Tavolo Permanente sulla Accessibilità in Penisola Sorrentina e organizzare parallelamente un primo incontro tra tutte le associazioni firmatarie della presente e Federalberghi per discutere di proposte concrete per affrontare tale priorità.

Rimaniamo in attesa di un Suo riscontro

Grazie

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Giovanni Rosina

Associazione Charter Campania

Fabio Colucci

Presidente Club dei 500

Gianluca Di Carmine

Presidente Confcommercio Piano di Sorrento

Mauro di Maio

Presidente Nazionale Chiavi d’Oro Faipa

Marinella Longobardi

Presidente provinciale Sindacato Italiano Balneari

Antonino Maione

Presidente Uais

Nino Fiorentino

Associazione Guide Sorrento

Natalina Astarita

Associazione AHS

Giulio Galano

Presidente Le Chiavi D’Oro Campania

Salvatore Severi

Presidente Associazione Cuochi Penisola Sorrentina

Annamaria Staiano

Associazione Italiana Housekeeper