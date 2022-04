Paura nella notte ad Anacapri: incendio in un monolocale. Paura ad Anacapri: in via Follicara, a due passi dalla piazzetta Caprile, nella notte è scoppiato un incendio in un monolocale con un piccolo terrazzino.

Immediato, anche se non semplice, l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Capri, che per domare le alte fiamme, che hanno avvolto la strada e costretto i residenti ad uscire dalle proprie case, hanno preso l’acqua da un albergo nelle vicinanze.

Molto probabilmente, l’incendio è stato causato da un corto circuito all’impianto elettrico.