Paura all’ospedale Ruggi, principio di incendio in ascensore. Attimi di tensione nella mattinata di ieri presso l’Ospedale Ruggi di Salerno. Dalla cicca di una sigaretta non spenta, infatti, si è sviluppato un principio di incendio in ascensore. L’allarme è stato lanciato da alcuni presenti che, insieme ai volontari dell’Humanitas, hanno allertato i vigili del fuoco che, in poco tempo, sono riusciti a domare il rogo.

“Si è vociferato che manchi il sistema anti-incendio in ospedale, ma non è così: il Ruggi è una struttura a norma, sicuramente non moderna, ma in ogni caso munita del servizio”, ha precisato il dottor Mario Polichetti, vice coordinatore regionale dell’Udc Campania.