Paura a Ravello: fiamme in un’abitazione. Momenti di paura nel corso del pomeriggio di ieri, lunedì 4 aprile 2022, a Ravello, in Costiera Amalfitana. Per cause ancora da accertare, infatti, è scoppiato un incendio in un’abitazione in zona Civita. Sebbene la casa sia stata in parte distrutta dalle fiamme, fortunatamente la persona che ci abita è riuscita a mettersi in salvo.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco ed i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, che hanno effettuato dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.