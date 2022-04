Pasquetta con boom di presenze a Positano. Prese d’assalto le vie del mare

Sono stati in tanti a scegliere di trascorrere la Pasquetta a Positano per godersi una giornata di sole e di relax in una delle mete turistiche più amate al mondo. La Spiaggia Grande vede già l’allestimento dei primi stabilimenti pronti ad accogliere tutti coloro che desiderano regalarsi un anticipo di estate. E c’è stato chi non ha saputo resistere al richiamo del mare cristallino e calmo decidendo di tuffarsi nelle acque rese tiepide dai raggi del sole.

Un ottimo inizio per una stagione turistica che si preannuncia ricca di presenze ed all’insegna del rilancio economico e sociale dopo due anni di sofferenza.

Com’era prevedibile in molti hanno scelto di raggiungere la città verticale utilizzando le vie del mare e questo ha provocato grandi afflussi di persone agli sbarchi e lunghe file sul molo in attesa di potersi imbarcare per il rientro dopo una giornata di pieno relax.